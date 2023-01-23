『◎新品SSD★爆速起動★CORE-I7★メモリ増設★ブルーレイ★カメラ★大特価★【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 14時 42分に出品され03月03日 14時 42分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❤当商品をご覧いただきありがとうございます❤



☆即購入OK＆多少のお値引き可能



☆初心者の方でも安心してご購入頂けますように初期設定、最新Windowsアップデートなどを発送前にさせて頂き、電源を入れるだけでご使用頂ける状態で発送させて頂きます



☆初心者の方で中古PCがご不安と思われる方も多いと思いますのですべての商品に操作ミスなどでPCがおかしくなった時でもこちらが発送した状態に戻せる復旧システム（リカバリ）を入れておりますので他の方の商品より安心してご購入して頂けるかと思います



❤セールスポイント❤



外装のトップ面に傷があるので大特価の1台★カメラ＆マイク搭載★Bluetooth♪

※お色はブラウンです



最大3.20GHzを発揮するターボ搭載のCore-i7＆新品SSDで爆速起動★メモリ増設♪



ブルーレイで超高画質映像＆ブルーレイ作成★もちろんDVDも視聴も作成も可能♪



MicrosoftのOffice on the webを導入済みでOnlineでExcelやWord、PowerPointも♪



画像処理ソフトや年賀状ソフト、タイピングソフトなど厳選アプリが多数導入済♪



500書体を超えるフォント入りで筆字、丸文字やお洒落な欧文フォントも使えちゃう♪





❤商品スペック❤



◆Windows11 最新2024年版



◆富士通 LIFEBOOK WJA2B77



◆intel Core-i7 ターボブースト搭載 最大3.20GHz×4コア



◆メモリ 8GB



◆新品SSD搭載 爆速＆安心 128GB



⭐高画質ブルーレイディスクドライブ



☆DVDスーパーマルチ機能



◆有線LAN・無線LAN



◆光沢15.6型ワイド液晶



※USB・USB3.0・Webカメラ・Bluetooth・SDカード・HDMI端子



★管理番号：F1416-IN840



※落札金額+2000円にてOffice2021を導入可能です

（Excel・Word・PowerPoint・OneNote・Outlook・Access・Publisherなど）



※落札金額+2000円にてWindows11のProfessionalに変更可能です



付属品：本体・ACアダプター（消耗品につきバッテリーは保証外、時間未測定）



※ご購入前にプロフィールをご確認お願いします♪ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フジツウ