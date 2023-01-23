『◎新品SSD★爆速起動★CORE-I7★メモリ増設★ブルーレイ★カメラ★大特価★【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 14時 42分に出品され03月03日 14時 42分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|フジツウ
大特価✨小型ノートパソコン❤Core i7✨SSD256✨メモリ8G✨初期設定
¥ 11700
【東芝】RZ83 高性能i7 新品SSD512GB 8GB 13.3型ノートPC
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東芝/dynabook/ノートパソコン/SSD256GB/13.3型
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★ピンク色SONY★VAIO★Win11★i3/新品SSD256G/カメラ/小型
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最新Windows11/新品SSD256GB/カメラ搭載/5世代Core-i3
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美品☆ ノートパソコン SSD贅沢1TB/メモリ16GB/WEBカメラ/オフィス
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【爆速】富士通のノートパソコン Windows10 ⑤28
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0048【軽量高性能！】SONY VAIO モバイルノート カメラ オフィス
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極上品♥2世代Core-i5♥ブルーレイ♥Win11/高速SSD256GB×８G
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Windows10VAIOノートパソコン wifi office互換メモリ8G
¥ 9750
NEC ノートパソコン Corei7 新品SSD Windows11 A13
¥ 12700
③CF-SZ5/Core i5-6300U/8GB/256GB/Office
¥ 8814
落札価格13000円
193 入札履歴
終了
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