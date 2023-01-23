『BURBERRY LONDON バーバリー ロンドン トレンチコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 13時 51分に出品され03月10日 13時 51分に終了予定です。即決価格は10,078円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRY LONDON バーバリー ロンドン トレンチコート

サイズ40

丈はショート丈

カラー beige

汚れ等はなく、綺麗な状態です。

クリーニング済



百貨店BURBERRYで購入いましました。



クリーニング後、自宅で大切に保管しておりました。画像で判断していただき、神経質な方はご購入をご遠慮くださいませ。たたみシワ等もご理解いただきたく思います。また、お手元に届きましてからのクレームもご遠慮くださいませ。クレーム、返品は受け付けておりません。



≪注意事項≫

※仕事の為、発送はお時間いただくこともございます。

※他でも出品しておりますので、商品の取り消しもございます。

※お取り引きの評価で、(残念)が多い方とのお取り引きは、トラブルを避ける為にしておりませんのでご了承くださいませ。

※梱包材は再利用品を使用する場合もあります。梱包は丁寧にと心掛けています。御了承ください。気になる方はコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

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バーバリー

ロンドン

トレンチコート