『おしゃれな赤ファー付きコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 04時 40分に出品され04月05日 04時 40分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のタグ付き。

おしゃれな赤いウールコートです。



ファー（ブルーフォクス）付きで、

取り外し出来ます。

ボタンは、隠しボタンデザイン。

前を開けてボタン（ファーと同じ茶）

見せても良いですね。

サイドに隠しポケット(×2)あります。



素材:ウール 50%

ポリエステル40%

ナイロン10%

サイズ:11AR バスト86cm

ヒップ93cm

身長158cm

価格:28800円（税込み31104円）



カラー···レッド

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···冬



親戚に頂いた物を、着ませんので

出品致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L カラー: レッド系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ おしゃれな赤ファー付きコート