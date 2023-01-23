『希少 BAPE GARY PANTER ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 11時 25分に出品され04月18日 11時 25分に終了予定です。即決価格は37,391円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アベイシングエイプ ゲイリーパンター

ダウンジャケット



あまり出回らない希少なアイテムです

比較的綺麗な状態です



サイズ L 約裄丈92 身幅56 着丈74(cm)

素人採寸になります。多少の誤差はご了承下さい



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

BAPE

GARY

PANTER

ダウンジャケット