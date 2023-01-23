『新品未使用 タグ付き HERMES エルメス カレジェアン カシシル 朝の散歩【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 11時 05分に出品され03月25日 11時 05分に終了予定です。即決価格は71,300円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES エルメス

2023SS カレジェアン

バンダナカシシル



朝の散歩

ラ プロムナード デュ マタン



サイズ:140×140センチ

素材:カシミア 70% シルク30%



色:

NATUREL/MARINE /NOIR

ナチュラル、紺、黒



国内エルメス直営店で購入しました。

新品をビニール袋から開封したものを購入したのち、自宅にてひろげたり試着もしていません。



付属品:箱、リボン、ショッパー

ショッパー不要の際はお申し付けください。



間違いなく正規品です。

すり替え等防止のため、返品はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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カレジェアン

カシシル 朝の散歩