『yohji yamamoto pour homme 前後段違いブラウス シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 18時 55分に出品され05月04日 18時 55分に終了予定です。即決価格は20,670円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウール100% 100番（シワギャバジン）

サイズ2 : 肩幅57/身幅69/着丈97/裄丈59cm



定番の前後段違いブラウスです。ウールギャバジンを使用したヨウジらしい一品で、シャツコートのようなブラウスになります。

試着のみの未使用品です。替え布とタグもお付けします。



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ヨウジヤマモト

ワイズ

ワイズフォーメン



yohji yamamoto

yohji yamamoto pour homme

Y’s

Ys for men





カラー···ブラック

柄···無地

カラーデザイン···レギュラーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ヨウジヤマモトプールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ yohji

yamamoto

pour

homme

前後段違いブラウス

シャツ