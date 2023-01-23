『yohji yamamoto pour homme 前後段違いブラウス シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 18時 55分に出品され05月04日 18時 55分に終了予定です。即決価格は20,670円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|ヨウジヤマモトプールオム
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¥ 19125
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落札価格20670円
436 入札履歴
終了
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