『【tk様専用】SUMARI Thinsulate™ PUFF JACKET新作【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 10時 52分に出品され04月30日 10時 52分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SUMARIの新作Thinsulate™ PUFF JACKETです。

サイズは1です。



3M社の高機能中綿Thinsulate™の (Ex-Soft)を使用したパフジャケット

・保温性があり、軽量かつ柔らかな着用感

・表地は撥水のナイロンファブリック、裏地は肌触りが良く袖通りのよいマイクロリップストップナイロンを配色で使用

・両脇にジップポケット、左胸にハイドジップポケット

・裾にスピンドル

・背面にハンギングループ

・前面にブランドロゴ刺繍



Fabric:

Face 100% NYLON



SIZE: (cm) 着丈 / 身幅 / 裄丈

Size1 : 71 / 65 / 87



SUMARIシュマリ

ennoyエンノイ

everyoneエブリワン

comoliコモリ

スタイリスト私物

blurhmsブラームス

graphpaperグラフペーパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【tk様専用】SUMARI

Thinsulate™

PUFF

JACKET新作