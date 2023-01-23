『■XLサイズ ARMANI EXCHANGE アルマーニ ダウン ダッフル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 10時 39分に出品され04月12日 10時 39分に終了予定です。即決価格は12,857円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



※偽物だった場合全額返金します。



アルマーニエクスチェンジのダッフルコート型のダウン切り替えのジャケットになります。

とてもおしゃれなデザインです。

ジップ部分にはブランドロゴのチャーム付きです。



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〈サイズ〉

着丈：78cm

肩幅：53cm

身幅：64cm

袖丈：68cm



＊平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。



＊着画はお断りしております。



〈状態〉

目立った傷や汚れなどなく、

全体的に綺麗な状態です。



＊あくまで中古となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。



〈素材〉

ウール ダウン



〈カラー〉

グレー ブラック



〈配送〉

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



〈購入場所〉

専門家による真贋鑑定済みの正規品のみを厳選して出品しています。

AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで購入しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アルマーニエクスチェンジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ■XLサイズ

ARMANI

EXCHANGE

アルマーニ

ダウン

ダッフル