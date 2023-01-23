『MaxMara■マックスマーラカシミアウールショートコート■白タグ36キャメル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 06分に出品され03月12日 17時 06分に終了予定です。即決価格は15,810円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マックスマーラの中では最上級ラインの白タグ（白ラベル）カシミアウールショートコートです。

上質なヴァージンウールとカシミヤを混合したビーバー仕上げの生地になります。

とても保温性が高く、ボリューム感があるにもかかわらず、軽くソフトな着心地です。

サイズは36、着丈（襟下）73ｃｍ、身幅（脇下）54ｃｍ、裄丈80ｃｍです。

（素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください）

カラーはキャメル、素材はラナバージンウール90％、カシミア10％です。

数着用の美品。 クリーニング済み。神経質な方の入札はご遠慮ください。ハンガーは付属しません。



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MaxMara■マックスマーラカシミアウールショートコート■白タグ36キャメル