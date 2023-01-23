『マカフィー♦︎トゥモローランド購入チェスターコート ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 16時 28分に出品され03月10日 16時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



マカフィーの定番チェスターコートです。

素材の良さはもちろんですが、暖かく、形もとっても綺麗です。

※10回程は使用致しました。

目立った使用感などは見られませんが、あくまでUSED商品となりますのでご理解のうえご購入お願い致します。



素材はお写真5枚目をご覧下さい。





サイズ・・34

(平置き肩幅37cm 身幅45cm 着丈101cm)



カラー・・濃いめのネイビー





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着丈···ロング

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: マカフィー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ マカフィー♦︎トゥモローランド購入チェスターコート ネイビー