『良品 マックスマーラウィークエンドライン Aラインダウンコート ロング40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 01分に出品され03月15日 15時 01分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【商品】

良品 MAXMARA WEEK END LINE マックスマーラ ウィークエンドライン

Aラインダウンコート ジャケット フード取り外し可能 ロング ドロスト紐 防寒 アウター 冬服



【カラー】

ベージュ



【素材】

内タグの写真を参照してください。



【サイズ】

サイズ40 Mサイズ相当



着丈→89cm

肩幅→42cm

身幅→48cm

袖丈→62cm



サイズは平置きではかった長さになります。自身で測った採寸のため多少の誤差はご理解ください。



【状態】

ダブルジップの色が少し剥げています。

それぐらいで大きなダメージは無く綺麗な状態です。

色ムラっぽく見える部分は光の加減なので変色はありません。



【その他】

ポケット×4

フード取り外し可能

ダブルジップ

ドロスト紐でウエスト調節可能



【梱包について】

梱包はなるべく小さく折りたたんで送ります。場合によっては圧縮することもあります。折りたたみシワなどが気になる方は御遠慮ください。



管理番号82



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#KAZUNO_全商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 良品

マックスマーラウィークエンドライン





Aラインダウンコート

ロング40