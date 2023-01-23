『ノースフェイス ダウンジャケットレッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 00分に出品され03月26日 15時 00分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス ヌプシダウン Mサイズになります。カラーはブラッディーレッド＋チャコールです。

肩幅56

身幅59

着丈68

素人採寸なので誤差はご容赦ください。

袖に700の刺繍が有るタイプです。ダウンは十分あります。傷汚れはありませんが、写真で確認お願いします。表面生地はチャコール&レッドです。クリーニング済みです。

ビンテージ古着に理解ある方、十分検討のうえ購入お願いします。



ノースフェイスヌプシ

ノースフェイスダウン

ノースフェイスヌプシダウン

ダウンジャケット

THE NORTH FACE

カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ダウンジャケットレッド