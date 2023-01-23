『トミーヒルフィガー TOMMY HILFIGER ロゴ 刺繍 ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 14時 32分に出品され04月26日 14時 32分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トミーヒルフィガーの代表作でもある、セーリングジャケットにタウンユースに充分耐えうる分量の中綿を入れたアウターウエア「キルテッドレッタジャケット」です。



カラー···グリーン



【ブランド】

TOMMY HILFIGER（トミーヒルフィガー）

【カテゴリ】

メンズアウター ジャケット ダウン

【アイテム】ロゴ刺繍 ダウンジャケット

【表記サイズ】サイズ：Ｍ

【実寸】

肩幅約51cm

身幅約60cm

着丈約73cm

袖丈約62cm

【素材】 ポリエステル100%ナイロン100%

【色】緑系

【袖】長袖ロングスリーブ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トミーヒルフィガー

TOMMY

HILFIGER

ロゴ

刺繍

ダウンジャケット