『CANADA GOOSE カナダグース レディース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 18分に出品され03月21日 21時 18分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADA GOOSE カナダグース

レディース



カラー...カーキ

サイズ···2XS



何年か前に

ハワイのアラモアナセンターで購入しました！

海外で売ってるせいか2XSですが

普段Sサイズ着てるのでSサイズ普段着てる方には着れると思います☆



形がとても綺麗で可愛いです☆

自宅保管の為、ご理解の上ご購入ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XXS以下 ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

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