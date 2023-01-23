『[極美品]貴重ETROウールヘリンボーンロングコート裏地総柄ショルダーシルク混【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 40分に出品され03月31日 08時 40分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

ETRO

【アイテム】

ウールヘリンボーンロングコート

裏地総柄 ショルダー切り替え ショルダー・袖シルク19%

高級感✨

【カラー】

ブラウン

【サイズ】

肩幅...43.0cm

袖丈...57.0cm

身幅...46.0cm

着丈...112.0cm



【備考】



(商品について)

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(商品梱包について)

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東京都公安委員会古物商許可証305522417213号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ [極美品]貴重ETROウールヘリンボーンロングコート裏地総柄ショルダーシルク混