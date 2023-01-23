『green label relaxing ショートビーバー ノーカラー コート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 51分に出品され03月07日 07時 51分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 green label relaxing

ショートビーバー ノーカラー コート

¥30,800



■color ライトブルー

■size 38 (肩幅46 身幅51 着丈103 袖丈53)



裏地は身頃から袖まで付いており、脱ぎ着しやすく着心地が良いコートです。

アンゴラ混の上質なウールなので重くないのにあたたかく、真冬も安心です。

色味はスモーキーなブルーで、大人っぽい印象です。

1度の使用のみです。



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様々なシーンにマッチするコートをテーマにお客様と共に開発したロング丈の一着です。女性らしい上品なノーカラーデザインが魅力。開けて着た時にアクセントになるメタル調のドットボタンもポイントです。サイドの深めスリットがスタイリングに抜け感をプラス♪袖のタブディテールが全体のアクセントになっています。今っぽさと肩に力が入り過ぎないリラックス感を兼ね備えた一押しアウターです。



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ green

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ショートビーバー

ノーカラー

コート