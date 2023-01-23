『Electrolux Flow A3UV FA31-203PK 空気洗浄機【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 53分に出品され03月18日 17時 53分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色 :ノルディックピンク

ブランド :Electrolux(エレクトロラックス)

商品の寸法 :24D x 24W x 38H cm

電源 :電源コード式

商品の重量 :2.8 キログラム

制御方法 :タッチ



【北欧デザイン】オーガニックなフォルムはインテリアに馴染むデザイン

【直観的な操作】コントロールパネルは、全ての操作を直感的に行えます。エアクオリティライトの色でお部屋の空気の状態を表示するので、一目で空気の状態が分かります。

【高速除菌・強力】ウイルスを1分間で99.9％除菌*²するUV-Cライトを搭載。5ステップで花粉やPM2.5*³、におい*⁴をキャッチ。細菌*⁵、カビ*⁵、ウイルスを99%*⁶除去。

【静か】最小27ｄBの静穏動作。

【25㎡/約15.4畳（日本JEM規格1467）対応】

【PM2.5 99%捕捉】マルチステージフィルターでPM2.5などの微粒子をを99%捕捉



フィルターにやや汚れあります。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エレクトロラックス