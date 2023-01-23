『クリスチャン・オジャール CHRISTIAN AUJARD コート レディース【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 03時 38分に出品され05月02日 03時 38分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アルパカ、羊毛でやわらかく、暖かみのある素材感です。

目立った傷や汚れもなく、気持ちよく着ていただけると思います！



（素人採寸です）

肩幅···52cm

身幅···55cm

袖丈···57cm

着丈···116cm



サイズ…9AT

表記は9ATですが、かなりゆったりめに感じます！



カラー...ブラウン

着丈...ロング



中古品、自宅保管のご理解がある方のみご購入をお願いいたします！

コンパクトにして郵送いたします⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クリスチャンオジャール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ クリスチャン・オジャール CHRISTIAN

AUJARD コート レディース