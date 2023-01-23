『【24時間内発送】RVCA ダウンジャケット フード付き ロゴ入り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 52分に出品され03月31日 01時 52分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品名

RVCA ルーカ

ダウンジャケット フード付き

ロゴ入り



◾️カラー

ブラック



◾️サイズ

Sサイズ

着丈74cm

身幅56cm

袖丈63cm



◾️状態詳細

目立った傷や汚れがなく、綺麗な状態です。



◾️商品詳細

大人気、ルーカのダウンジャケットとなっております。

フードやジッパー全体、裏地全身にロゴが入った非常にデザイン性の高いものとなっております。

これから冬本番ですので1つは持っておきたいものとなっております。



基本的には美品なものを扱っておりますが、傷ありのものもございます。

あくまで一度人の手に渡った物、素人出品のため見落としがある恐れがあること、ご理解いただいた上でのご購入よろしくお願いいたします。

また、すり替え防止のため原則返品交換は承っておりませんので、ご了承下さい。

気になる点あればお気軽にコメントどうぞ！

気持ちの良い取引を心がけてまいりますのでよろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ルーカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【24時間内発送】RVCA

ダウンジャケット

フード付き

ロゴ入り