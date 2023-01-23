『SHARP KI-PS40-W WHITE シャープ 加湿空気清浄機 新品未使用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 17分に出品され03月22日 15時 17分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP KI-PS40-W WHITE シャープ 加湿空気清浄機



新品未使用、ダンボールから1度も取り出していません。この状態のまま、送り状を貼って発送いたします。





#SHARP #空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ