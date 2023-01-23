『ROPE ダウンコート ショールカラー ロング丈 Aライン 38 M ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 17時 46分に出品され03月13日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム 】

ロペ ROPE

ダウンコート ダウンジャケット ロングダウン ロング丈 Aライン 美シルエット ショールカラー 防寒 女優襟 ボリューム襟 ボタン



【サイズ】

サイズ 38（M相当）

肩幅 40cm

身幅 48cm

袖丈 58cm

総丈 85cm 襟含めていません



素人の採寸のため多少の誤差はご容赦ください。

平置き実寸。 着画はお断りいたします。



【状態】

襟の部分にわずかに汚れがありますが分かりづらいです。

その他目立った傷や汚れもなく、これからもまだまだ気持ちよく使っていただけます！



【カラー】

黒 ブラック



【素材 】

表地 ポリエステル

裏地 ポリエステル

中綿 ダウン70%フェザー30%



【その他】

メルカリ規約に基づき、即購入OKです。

状態をよくご確認いただきご購入下さい。

あくまで中古品ですのでご理解の上ご購入ください。

梱包は、送料を抑えるため簡易梱包で発送させていただきます。

発送は、ゆうゆう⇔らくらく で変更する場合がありますのでご了承ください。

ペットや喫煙者はいません。

気になる点がございましたら購入前に事前にご連絡ください。



◎購入先：ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



最後までご覧いただきありがとうございます。





カラー...ブラック



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ROPE

ダウンコート

ショールカラー

ロング丈

Aライン

38

M

ブラック