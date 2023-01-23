『【専用】BURBBERY BLUE LABEL バーバリーブルーレーベル コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 01分に出品され04月23日 17時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 専用品です。



BURBBERY BLUE LABEL バーバリーブルーレーベルのバーバリーチェックが際立つハーフコートです。



クリーニング屋さんから戻ってきたばかりですので直ぐに着用できます。



ちなみに、クリーニングのグリーンの紙タグに記載してありますが、防臭加工、防虫加工、防カビ加工された高級クリーニングに出しています。



東京駅前の大丸デパートのBurbbery Blue Label直営店にて税込みで約80,000円ほどで購入し、数回着用後、クローゼットに保管していました。



バーバリーブルーレーベルらしいデザインでシルエットと左胸のバーバリーナイトの刺繍、裏地のバーバリーチェックがマッチした高級感と品格が感じられる逸品です。



着心地抜群ですので、これからの時期にきっと重宝する逸品だと思います。



何でも合わせ易く、簡単にオシャレな着こなしが出来ると思います。



サイズは「38」(Mサイズ)で、平置きの実寸法は下記の通りになりますが、素人寸法ですので多少の誤差はご容赦ください。



着丈：約65ｃｍ

身幅：約45ｃｍ

肩幅：約38ｃｍ

袖丈：約61ｃｍ



【カラー】ブラック



新品ではないですが、一般的な中古品にご理解のある方にお譲りしたいです。



クリーニング屋さんから戻ってきた時に気づいたのですが、ブルーのブランドタグの上あたりに特に目立ちませんが、少し黒キズがありましたので

その分、安く出品致しました。



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好きの方にオススメです。



着丈···ミドル



カラー···ブラック



フード···フードあり（取外し可）



季節感···秋



季節感···秋,冬



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【専用】BURBBERY

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コート