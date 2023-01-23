『SHARP シャープ 加湿空気清浄機 KC-R50-W【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 06時 03分に出品され04月12日 06時 03分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP 加湿空気清浄機

KC-R50-W (2023年製)



期間限定！お値下げします。15000→14000



帰省時しか使用していないため実質、数日しか使用していません。２台購入(2024年１月)しましたが、今後も利用する機会があまりなさそうなので、こちら出品します。



長期で使用しない際は、タンクと丸フィルターは本体から外して自然乾燥しています。

⚫︎動作確認、簡易清掃済み

⚫︎喫煙歴、ペット飼育なし

付属品は写真にあるものが全てとなります。

お試し品は未使用です。



細かいスレ、汚れあります。(写真あり)

神経質な方はご遠慮くださいませ。中古品であることをご了承の上ご購入ください。



只今、帰省中で発送できる滞在中の期間限定で出品させて頂きます。

すみませんが価格交渉、キャンセル、返品、返金の対応はお受けできませんのでよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ