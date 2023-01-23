『『マーガレットハウエル』 (2) カシミヤブレンドピーコート ダブル ポケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 31分に出品され03月30日 07時 31分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚠︎︎1日3名様限定です。







【商品情報】

◆サイズ（タグ表記）：2





◆実寸（平置寸法）



"【アウター】 MARGARET HOWELL



着丈→65cm

肩幅→39cm

身幅→42cm

袖丈→60cm



※ダークグレー

※ポケット2つ有り"



⚠︎︎素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。





◆カラー：写真にてご確認ください！

（1枚目の写真が実物に近いです ♪）



⚠︎︎ 実際と多少異なる場合があります。







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nm0521 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マーガレットハウエル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 『マーガレットハウエル』

(2)

カシミヤブレンドピーコート

ダブル

ポケット