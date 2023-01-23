『DSQUARED2 マフラー付きウールコート サイズ38【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 21分に出品され03月14日 13時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マフラー付き（共生地）のウールコートになります。



だいぶ前の物になりますが、数回着用したのみでクリーニング後自宅保管してあったので、素材の劣化も目立った汚れもなく綺麗です。



着丈は短めで、袖は長めです。

サイズ感は比較的タイトなので普段Sサイズを着用の方か細身の方向きです。暖かいので中には着込まないで大丈夫かと思います。

サイズの詳細は写真16を参考にしてください。



中古品、自宅保管にご理解いただきご検討お願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DSQUARED2

マフラー付きウールコート

サイズ38