『クリーニング済 バーバリー 白タグトレンチコート ロング丈 ベージュ レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 01時 52分に出品され05月03日 01時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|バーバリー
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落札価格10920円
508 入札履歴
終了
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