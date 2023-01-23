『クリーニング済 バーバリー 白タグトレンチコート ロング丈 ベージュ レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 01時 52分に出品され05月03日 01時 52分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベルト込みでクリーニング済みです。

ライナーは付属しません。

Burberrys / バーバリー

トレンチコート ノバチェック 白タグ



人気ブランドBurberrys（白タグ）のノバチェックトレンチコートです。

【色】

トレンチコート（ベージュ）裏地（ノバチェック）



肩幅 / 身幅 45 袖丈 / 着丈 112 ゆき 75.5

素人採寸です。

着用回数も多くないので美品かとは思いますが、素人検品中古品につき神経質な方、完璧をお求めの方、評価に厳しい方はお控えくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

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