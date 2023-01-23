『SAVE THE DUCK セイブザダック HUGO ブラック XL ユーズド【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 15時 59分に出品され04月15日 15時 59分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 セイブザダック HUGOのユーズド品です。色はブラックです。サイズ表記はXLですが、実寸は肩幅約49cm、身幅約60cm、袖丈約68cm、着丈約71cmです。中綿はダウン並みの保温力を誇る次世代ハイテクオリジナル素材のプラムテックです。フードは取り外しが可能です。着用はタウンユースで２回なので、使用感少ないです。収納袋付きです。送料は当方で負担します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: セーブザダック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SAVE

THE

DUCK

セイブザダック

HUGO

ブラック

XL

ユーズド