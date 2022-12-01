『LOUIS VUITTON バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 27分に出品され03月22日 11時 27分に終了予定です。即決価格は91,080円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 型名···アルマbb

ルイヴィトン 柄···モノグラム



2022.12月 東京 松屋銀座ルイヴィトンにて購入。



バッグの持ち手にスカーフもつけてあります。

好みで付けたり外したり可能です^_^



バッグ 定価25万程度

スカーフ 定価3万円程度

肩紐付き。



2回ほど使用して後はほとんど使わず箱にしまってありました。商品状態は写真でご確認ください。

箱もショッパーも買った時に結ばれていたリボンも全て取っておいてあります。



箱無しであればもう少しお値下げ可能ですので

コメントください^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOUIS

VUITTON

バッグ