『カナダグース ダウン2XS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 12時 12分に出品され03月30日 12時 12分に終了予定です。即決価格は26,793円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース



【CANADA GOOSE / カナダグース】

CHATEAU PARKA FF シャトーパーカ

XXS size



定価123200円（税込）



サイズは希少で直ぐに完売になったXXSサイズです！

サイズ感は165センチ53キロでジャストサイズでした。

体格の個人差がありますのでメーカー等でサイズはご確認お願いします

人気のシャトーパーカで色はブラックです。



色 ブラック

size 2XS （写真8枚目にsizeあります）





大切に着用していましたが服装の系統が変わったのと最近アウターが多くなってきたので出品します

着用はそんなにはしていませんので綺麗な方だとは思いますが個人的な主観ですので写真でご確認お願いします

気になります箇所ありましたらコメントください写真追加致しますので納得してからご購入よろしくお願いします

定価も上がって来たのでこの機会に是非どうですか？？



写真9.10.11.12はカナダグース特有のスレが少しだけあります

少しスレがありますのでトラブル防止の為傷や汚れありの商品状態を選んであります

写真20はサザビーリーグタグ類の取り扱い説明書やタグ類です



中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

気になります箇所ありましたら写真追加可能ですのでお気軽にコメントください。



ペット、禁煙者はいません



※すり替え防止のため返品交換はご遠慮願います‼️

コメントや納得してからのご購入をよろしくお願い致します‼️





※ 発送は17時30分までにお支払い頂けた場合は当日発送を心がけています。

翌日には必ず発送致します。

メルカリからスピード発送バッチを頂いておりますので実績がありますでお急ぎで欲しい方是非どうですか？？



カナダグース

カナダグースダウン

カナダグース ジャスパー

カナダグースシャトー

ノースフェイスダウン

CANADA GOOSE

ダウン

冬 アウター

防寒着



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XXS以下

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

ダウン2XS