『未着用 ポロラルフローレン ピーコート Pコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 07時 22分に出品され03月13日 07時 22分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材...コットン



ラルフローレンのコットン生地のピーコートです。



サイズ USサイズのXS(日本サイズS相当)

身幅45㎝

着丈67㎝

肩幅41㎝

袖丈65㎝

素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



カラー ネイビー(ほのかにUSED加工されています)



数年前に購入して着用せずに自宅暗所で保管していたものです。

ご理解の上、ご購入ください。



発送はコンパクトにして追跡可能な方法で発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未着用

ポロラルフローレン

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