『❪4630❫ ❦ 紬 身幅広め しつけ付 ❦【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 01分に出品され03月19日 04時 01分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✰:*⋆:.。✯染紬（正絹）✰:*⋆:.。✯

帯や小物はコーディネートのイメージです。

帯と着物のセットの場合、26,100円です。



❃青紫・青鈍・グレー等の青紫系ぼかし染めのお洒落な紬のお着物です。



着丈:約159.4cm（4尺2寸4分）

裄丈:約66.2cm （1尺7寸5分)

袖丈:約49.2cm （1尺3寸0分)

前幅:約25.8cm （6寸8分）

後幅:約31.1cm （8寸2分)



❃身幅広め

❃しつけ付き



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(4500) 袋帯 (正絹)…14,800

売り切れました。

❃スリーシーズン(春・秋・冬)使えるリボン箔の幾何学模様の袋帯です(* ꒳ * )⋆*



❃仕立上品

❃長さ:約451cm





✿帯・小物はコーディネートのイメージです。



⌘セット購入OKです⌘

その場合、おまとめ割引させて頂きます♫

着物…12,300円

袋帯…14,800円 売り切れました。

合計…27,100円→おまとめ割引26,100円

コメントお待ちしていますm(_ _)m



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メルカリ規定により、ご購入ボタンを押した方が優先となりますm(__)m



✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。



✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。



✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。



自宅保管品となります。

お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m





✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:.。✯ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ ❪4630❫ ❦ 紬 身幅広め しつけ付 ❦