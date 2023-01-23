『❪4630❫ ❦ 紬 身幅広め しつけ付 ❦【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 01分に出品され03月19日 04時 01分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
【着物と帯 時流】F24330◆正絹 袋帯◆未使用品 長尺 金糸 太鼓柄
¥ 7644
【 秋 冬物 反物 3点セット 】 毛 ウール 唐草模様 紅型 紫 着物 小紋
¥ 8736
キラキラくらげさま 帯飾り〈Bouquet・山葵藤納戸・盛り〉
¥ 130954
平紬 訪問着 着物 絞り こげ茶 細かな竹の縞 裄68 Ｌ 新古品 sn966
¥ 10270
【着物と帯 時流】N191◆正絹 八寸名古屋帯◆手織り真綿紬 美品 開き仕立て
¥ 9204
【着物と帯 時流】I24539◆正絹 色無地◆大きいサイズ 斉藤三才 美品
¥ 11700
オリーブさま売約済み かんざし〈Bouquet・山葵藤納戸・盛り〉
¥ 139373
ガーリーコーデ ピンクコーデ 成人式 振袖 十三詣り フルセット シンプル
¥ 22698
F7.3 4点おまとめ
¥ 14856
本場大島紬 着物 袷 7マルキ カタス式 泥染 裄63 Ｓ～Ｍ 中古 sn693
¥ 10270
❪7225❫ ❖紗袷❖ 訪問着(正絹) 長襦袢付 しつけ付
¥ 22338
[新品、未使用] 礼装用草履バッグセット R18.20
¥ 13889
和装カシミアコート/着物/へちま衿 ロングコート/ブラック/フリーサイズ
¥ 11050
正絹 桜柄 青色とピンク色の振袖 単品
¥ 7800
訪問着 フルセット 正絹 着物 未使用 おしどり 綴織 F3
¥ 10842
【着物と帯 時流】F24521◇正絹 袋帯◇リバーシブル 金通し 長尺 全通
¥ 11570
訪問着 フルセット 正絹 螺鈿加工 豪華 薄水色 D1-2
¥ 14335
振袖セット
¥ 18480
落札価格9594円
736 入札履歴
終了
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