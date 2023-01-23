『新品◾️Marmot infuse ARKnets別注ダウンベスト マーモット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 50分に出品され03月04日 23時 50分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Marmot infuse マーモット インフューズARKnets別注 アークネッツ



ダウンベスト

Down Vest (GORE-TEX INFINIUM 1000Fill)



新品未使用 タグ付き

定価52,800円



サイズL

前身頃70 後身頃78 身幅65 肩幅44です。



【ONLY ARK(別注)ポイント】

・ミリタリーテイストをベースにサイズ感をゆったり目に設定

・最大の特徴として1,000フィルパワーのダウンを封入

・防風、保温、透湿性に優れた素材、GORE-TEX INFINIUM (ゴアテックス インフィニアム)を使用

・裾にはMarmot、背面の右肩部分にはGORE-TEX INFINIUMがそれぞれ同色で刺繍

・襟内側には1,000フィルパワーの証でもある「1000-dD」タグ、Marmot infuse、ARKnetsタグをデザイン





【素材】

・表面はシルキーな触り心地のナイロン素材。耐久性を確保しつつも、上品さをプラス



・極上の暖かさと軽さを両立した1,000フィルパワーダウンを採用

一般的に600～700フィルパワーが良質ダウン、700フィルパワー以上は高品質ダウンという位置付けの中で本モデルは「1,000フィルパワー」というハイスペックな仕様。 高品質が故に製品そのものには最低限のダウン量のみを封入。 極上の暖かさのハイスペックダウンながらも、かさばらない適度な厚みはストレスもなく、デイリーで着やすいボリューム感を実現しております。



・GORE-TEX INFINIUM(ゴアテックス インフィニアム)

GORE-TEX社が近年開発・発売をし、各ブランドが続々と採用し話題となっている新素材。 防風・保温・透湿性に優れた素材で軽量でしなやかな着心地を味わうことができます



柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

フード···フードなし

季節感···冬

カラー···グリーン

素材···ナイロン

フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: マーモット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品◾️Marmot

infuse

ARKnets別注ダウンベスト

マーモット