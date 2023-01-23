『正規品☆セリーヌ グレー ロングコート コート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 22時 29分に出品され03月17日 22時 29分に終了予定です。即決価格は39,900円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セリーヌ グレー コート



◆フランス製



《ブランド》celine セリーヌ



◆肩幅約４０cm

◆平置きウエスト約42cm

◆丈(約)1m10cm



セリーヌで購入し、式典や子供の入学式などで数回数時間着用しました。金色のセリーヌのボタンが沢山付いていて一目見ただけで「セリーヌ!」と分かるデザインです(^-^)

私は着用機会が少なそうなので、

良い物なのでクローゼットで虫食わさないうちに販売させて頂きます☆

ほとんど着ていないので状態はかなり良いと思います。

※クリーニング済

※金色のセリーヌのボタンが(取れそう)緩いところがありますので私は変に触らずにしておきますので気になる方はご自分でつけ直し下さい

※かなりお値下げしておりますので大幅なお値下げ交渉は不可です



セリーヌ

ロングコート

外商

高島屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 正規品☆セリーヌ グレー ロングコート コート