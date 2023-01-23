『Patagonia ピンク チェック柄 フード付きジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 54分に出品され04月14日 05時 54分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

patagoniaはアウトドアウェアのリーダーとして知られ、品質と環境への配慮が特徴です。



【デザイン】

このジャケットはピンクのチェック柄で、女性らしさを引き立てるデザインです。フード付きで、カジュアルなスタイルにも合わせやすいです。



【機能性】

フロントジッパーと裾のドローコードにより、快適なフィット感を実現。軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: patagonia

- 色: ピンク×ブラウン

- デザイン: チェック柄

- フード: あり

- ジッパー: フロントジッパー

- 調整機能: 裾のドローコード



ドローコードについている部品が各箇所欠けています。理由は、このジャケットを保管時に重い荷物を落としてしまい各箇所の一部が割れてしまいました。着用に問題はありません。

使用回数5回

ピンク×ブラウンが可愛い

パタゴニアには珍しいデザインです。

とても暖かいです



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Patagonia

ピンク

チェック柄

フード付きジャケット