『BALMAIN バルマン ライダース ダウン ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 18時 56分に出品され04月09日 18時 56分に終了予定です。即決価格は22,850円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALMAINのライダースダウンです。

サイズS



BALMAINの人気アイテムのダウンで、ライダースデザインを落とし込んだスタイリッシュなダウンです。



普通のダウンよりタイトなシルエットで、真冬の防寒というより秋口や冬の終わり頃や、日中暖かい日の冬などに使えるアイテムです。



EXILETRIBE系のアーティストにも愛用者が多く、スキニーダメージジーンズなどと合わせるとカッコよく決まります。



特に目立ったダメージはございません。

色はネイビーとなります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バルマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BALMAIN

バルマン

ライダース

ダウン

ジャケット