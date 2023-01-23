『MONCLER K2 メンズ ダウンジャケットモンクレールヌプシダウンレディース【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 50分に出品され03月29日 12時 50分に終了予定です。即決価格は12,519円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンクレールのK２ダウンになります。

状態は非常にいいのですが、フードを無くしてしまったので安くしております。

目立つ汚れもなくダウンもパンパン、羽根出てくるところもないです。

アニメタグが薄くなっていますが、付いています。縫いが残っているのは上だけで、両面で止めております。

女性にもいいと思います。



-サイズ:1 Mサイズ相当

肩幅45cm 身幅52cm 着丈65cm (素人採寸)

- 色: ネイビー

- 素材: ナイロン×ダウン

- デザイン: 光沢のあるダウンジャケット

- ポケット: フロントポケット付き

- ロゴ: 胸元に刺繍ワッペン

- スタイル: メンズファッション

カラー...ブルー



カラー...ブラック, ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

K2

メンズ

ダウンジャケットモンクレールヌプシダウンレディース