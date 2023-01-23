『エルメス ツイリードール 2022 新品 未使用 カシシル スカーフ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 05時 50分に出品され04月21日 05時 50分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エルメス ツイリー ドール

La Folle Parade doll twilly

2022年最新作

2022秋冬

サイズ 2 x 53 cm



国内エルメスブティックにて12月に購入した新品未使用品です。



※ショップカードは個人情報、担当様とのお付き合いがあるため同梱できませんのでご了承ください。



商品のみの発送です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

ツイリードール

2022

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未使用

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スカーフ