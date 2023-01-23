『ノースフェイス ヌプシ 黒黄【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 23時 24分に出品され05月12日 23時 24分に終了予定です。即決価格は9,965円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのヌプシです。

古着で購入しましたが、あまりきていません。



大きすぎず、小さすぎずのサイズ感です。

かなり暖かいので、今年の冬にいかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ヌプシ 黒黄