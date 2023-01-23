『美品✨BURBERRY BLACK LABEL ノバチェック ファーダウンコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 25分に出品され03月02日 23時 25分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^_^



お互い気持ちよく取引を行いたいのでプロフィール欄をご覧頂き、ご納得頂いた方のみご購入をお願いいたします。



出品中のアイテムはこちらよりご覧ください。

#BROSSHOP



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■ブランド/ BURBERRY BLACK LABEL バーバリーブラックレーベル



■サイズ/ M

着丈 79cm

身幅 57cm

肩幅 48cm

袖丈 61cm

※当方で1点毎にメジャーで計測するため若干の誤差はご了承ください。



■カラー/ ブラック



■デザイン/ 裏地が総柄ノバチェック柄にデザインされたダウンコート。丈も少し長めで保温性能もバッチリです。コヨーテファー付きのフードは取り外し可能の2WAY。三陽商会製。



■素材/ ナイロン ダウン（ホワイトグースダウン）その他ダウン ポリエステル キュプラ



■状態/ 多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れはなく中古品としては美品の状態です。古着にご理解のある方のみご購入下さい。



【注意事項】

＊鑑定士の真贋済のブランドショップから購入しています。



＊光の加減により実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。



＊USED品のため細かな傷や汚れの見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。



＊お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。



以上ご理解のほどよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨BURBERRY

BLACK

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ノバチェック

ファーダウンコート