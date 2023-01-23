『【試着のみほぼ新品です】2023AW ノースフェイス スクープジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 11時 06分に出品され04月19日 11時 06分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【試着のみ ほぼ新品です】

ノースフェイス スクープジャケット

メンズLサイズ ブラック

定価33,000円(税込)



家族用に2023年11月末購入しました。

サイズを間違えてしまい(>_<)

試着のみです。

タグをはずしてしまいまして、同封できませんが

ほぼ新品となりますので、スクープジャケットの購入お考えの方よろしければご検討ください！









THE NORTH FACE

「Scoop Jacket」

トレッキングやキャンプなどのアウトドアだけでなく、デイリーユースにも最適な一着。



登山やトレッキングから、スキーやスノーボードといったスノーシーン、タウンユースまで幅広く活躍するジャケット。

内側の専用ファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応モデルです。

表地には防水透湿性に優れたリサイクルナイロン素材を使用。

フロントはダブルフラップ仕様で雨や雪の浸入を軽減します。

取り外し可能なスノーカフ付き。

フードは調節しやすいワンハンドアジャスター対応です。



2022年秋冬シーズンよりサイズ感を見直し、身幅を1サイズ大きく、着丈をハーフサイズ長くし、よりバランスよいサイズ感にアップデート。



品番：NP62233



カラー...ブラック



柄・デザイン...無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

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