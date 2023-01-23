『ジャックウルフスキン ダウンキルティングジャケット Jack Wolfskin【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 23時 27分に出品され03月20日 23時 27分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャックウルフスキン ダウンキルティングジャケット Jack Wolfskinの出品です。



この頃朝晩寒くなってきました。インナーを薄くして今の季節、あるいは中を着込んでこれからの冬本番に、タウンユース、キャンプさまざまなシーンでご利用いただけます。



25,000円で購入した商品です。新品未使用タグ付きです。お安くお譲りします。ぜひご検討ください。



【商品説明】

両胸の切り替えフラップポケットも映える、街でも山でも機能するシャツジャケット。

ＰＦＣフリーの撥水加工を施した、ストレッチリップストップ素材を使用しています。

全身に人気のヒョウタン状のキルティングを走らせ、インサレーション（中綿）には保温性と速乾性を兼ね備えるマイクロファイバーを充填しています。



【素材】

表地：３０Ｄ×３０ＤストレッチリップストップＤＷＲ（ナイロン１００％）

中綿：ポリエステル１００％



【寸法（ｃｍ）】

Ｌ：着丈７３／身幅６０／肩幅５０／袖丈６１．５



※規格はアジアサイズ

※寸法はメーカー発表値



80



カラー···ベージュ

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ジャックウルフスキン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャックウルフスキン

ダウンキルティングジャケット

Jack

Wolfskin