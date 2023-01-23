『Dyson Purifier Hot+Cool™シルバー (HP07 WS)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 15時 46分に出品され03月13日 15時 46分に終了予定です。即決価格は23,460円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dyson Purifier Hot+Cool™空気清浄ファンヒーター ホワイト／シルバー (HP07 WS)



ほぼ未使用。美品です。



本体にフィルター付き、それ以外に新品フィルター1個用意しています。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン