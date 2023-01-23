『エルエルビーン L.L.BEAN Penobscot Parka ペノブスコット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 16時 40分に出品され04月06日 16時 40分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80年代のUSA産 L.L.BEAN Penobscot Parka/ペノブスコットパーカーです。

購入したのですが残念ながらサイズが合わずに出品です。

LLビーンの旧タグが付いたダウンパーカーになります。フードは取り外しが可能な仕様になっております。ナイロンシェルでダウンもしっかりと入った保温性の高い名作パーカーです。クラシックなカラーリングも魅力的です。



※USEDですので使用感はございますが、ダウンもしっかりと入っており特に目立ったダメージなどはございません。コンディション◎



サイズ表記Mなのですが着用した感じL〜XL位はあるかと感じます

カラー...ブルー



肩幅...51cm

身幅...60cm

着丈...80cm

素人採寸なので誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エルエルビーン L.L.BEAN

Penobscot

Parka ペノブスコット