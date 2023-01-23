『BLANC（RESIL）☆新品未使用☆ヤマダヤ☆ダウンコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 16時 40分に出品され03月08日 16時 40分に終了予定です。即決価格は10,745円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RESIL

アーガ

☆新品未使用☆

ダウンコート



ヤマダヤ

ラディエイト

ラシュッド

スコットクラブ

Aga



定価…50600円

カラー表記…ダークオリーブ/カーキ

サイズ表記…38

素材…

表..ポリエステル100%

パーツ/ウール70%ポリエステル18%ナイロン7%アクリル5%

裏…ナイロン100%

中…ダウン80%フェザー20%

パーツ/ウール50%ポリエステル50%



内側の赤がとっても印象的で可愛いです!!!

デザインも素敵です

着る機会がなく自宅保管しておりました



自宅保管気になる方はご遠慮くださいm(__)m

発送は小さくたたみますので梱包しわご理解ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スコットクラブ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BLANC（RESIL）☆新品未使用☆ヤマダヤ☆ダウンコート