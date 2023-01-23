『【ARMANI COLLEZIONI】ナイロンピンタックダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 14分に出品され03月15日 19時 14分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ARMANI COLLEZIONI】

アルマーニコレッツィオーニ

ナイロンピンタックダウン、ダブルジップアップのアウターです。



ラインがきれいなアウターです。



BLACK

グースダウン100%

表生地ナイロン



バスト約96㎝

着丈約55㎝

肩幅約42㎝

イタリアサイズ表記38



コンパクトにおたたみしての発送となります。



#アルマーニ#ダウンジャケット#ジップアップジャケット#ダウンコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルマーニコレツォーニ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ARMANI

COLLEZIONI】ナイロンピンタックダウンジャケット