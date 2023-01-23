『Hender Scheme エンダースキーマ バッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 58分に出品され03月05日 03時 58分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···本革

バッグサイズ···A4サイズ収納可



サイズ:W35 × H24.5 × D11cm (持ち手25cm)

カラー:Beige

素材:Cow leather



※中古品ということをご理解いただける方のみ購入お願いします。



気になることがありましたらコメントお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Hender

Scheme

エンダースキーマ バッグ