『ウールリッチダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 00分に出品され03月30日 08時 00分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類...ダウンコート/ジャケット



着丈...ロング



４年位前に購入したものです。あくまでも古着ですので気になる方ご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ウールリッチダウン