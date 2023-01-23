『カナダグース シャーロット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 51分に出品され03月16日 10時 51分に終了予定です。即決価格は33,930円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 阪急百貨店のビームスで購入し、1シーズン着用しました。



他のダウン買ったので出品します！



ファーもフワフワのままです！



カナダグース 特有の擦れがありますがほとんどわからないと思います！



ブロンテと違ってシャーロットは1枚目ポケットの後ろにもう一つ手をいれるポケットついてます！



来年また値上がりするそうなのでぜひどうぞ！



大切に着ていたのでかなり美品の部類に入ると思います！



メンズでも着れます！



モンクレール

the north face

CANADA GOOSE ジャスパー

CANADA GOOSE

CANADA GOOSE メンズ

カナダグース ジャスパー

カナダグース ブロンテ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

シャーロット