『80s エルエルビーン パディングジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 44分に出品され03月18日 21時 44分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 L.L.Bean Padding Jacket



アメリカのアウトドアブランド、エルエルビーンの80年代頃のパディングジャケットになります。ぎっしりと中綿の詰まった防寒性、保温性抜群の一着で現行のダウンジャケットにはないレトロな雰囲気が魅力的な一着。程よくゆったりとしたサイズ感でインナーも忍ばせやすく真冬に大活躍すること間違いなしのアウターです。



表記サイズ

裄丈94cm(Shoulder Width)

身幅59cm(Hem Width)

着丈78cm(Length)



#caiwlc

手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。

出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。

上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

エルエルビーン

パディングジャケット