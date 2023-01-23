『【M】ノースフェイス ヒムダウンパーカ Him Down Parka【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 00時 41分に出品され03月10日 00時 41分に終了予定です。即決価格は15,990円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着用回数5回ほど

クリーニング（撥水加工）済み

即購入可



【ブランド】THE NORTH FACE

【サイズ】M

【カラー】ブラック

【素材】ダウン80%、フェザー20%



【実寸】

・肩幅51cm

・身幅66cm

・袖丈69cm

・着丈80cm



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン、フェザー



カラー···ブラック



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【M】ノースフェイス

ヒムダウンパーカ

Him

Down

Parka